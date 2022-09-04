Теракт на 90-м шоссе: озвучены новые подробности

Армия обороны Израиля сообщила, что солдат серьезно пострадал в результате обстрела автобуса в долине реки Иордан.
Еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения.
По данным ЦАХАЛа и полиции, поблизости были задержаны два палестинских боевика. Они были доставлены в службу безопасности Шин Бет для допроса.
Армия добавила, что войска продолжают обыскивать район в поисках дополнительных подозреваемых.
Премьер-министр Яир Лапид пожелал скорейшего выздоровления солдатам и водителю автобуса, пострадавшим в результате обстрела в долине реки Иордан, и воздал должное израильским службам быстрого реагирования и военнослужащим за оказание помощи раненым и быстрое отслеживание подозреваемых.
«Мы продолжим добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль», — говорится в заявлении Лапида.
Министр обороны Бенни Ганц также похвалил израильские войска за арест пары подозреваемых после теракта
«Силы безопасности немедленно начали розыск и быстро и профессионально задержали подозреваемых в нападении», — сказал он.
«Мы продолжим расширять наши целенаправленные операции по борьбе с терроризмом в районе Иудеи и Самарии», — добавил он.
Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым.
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