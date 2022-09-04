Теракт на 90-м шоссе: озвучены новые подробности

«Силы безопасности немедленно начали розыск и быстро и профессионально задержали подозреваемых в нападении», — сказал Ганц.

Армия обороны Израиля сообщила, что солдат серьезно пострадал в результате обстрела автобуса в долине реки Иордан.

Еще пятеро солдат и водитель автобуса получили легкие ранения.

По данным ЦАХАЛа и полиции, поблизости были задержаны два палестинских боевика. Они были доставлены в службу безопасности Шин Бет для допроса.

Армия добавила, что войска продолжают обыскивать район в поисках дополнительных подозреваемых.

Премьер-министр Яир Лапид пожелал скорейшего выздоровления солдатам и водителю автобуса, пострадавшим в результате обстрела в долине реки Иордан, и воздал должное израильским службам быстрого реагирования и военнослужащим за оказание помощи раненым и быстрое отслеживание подозреваемых.

«Мы продолжим добираться до всех, кто пытается причинить вред гражданам и солдатам Государства Израиль», — говорится в заявлении Лапида.

Министр обороны Бенни Ганц также похвалил израильские войска за арест пары подозреваемых после теракта

«Силы безопасности немедленно начали розыск и быстро и профессионально задержали подозреваемых в нападении», — сказал он.

«Мы продолжим расширять наши целенаправленные операции по борьбе с терроризмом в районе Иудеи и Самарии», — добавил он.

Он также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Ранее Курсор писал, что возле озера Кинерет полицейских атаковали участники нелегальной вечеринки, которые находились в нетрезвом состоянии.