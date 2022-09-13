Подробности теракта в районе Ар Хеврон: пострадавший израильтянин в тяжелом состоянии

Полиция расследует дело о жестоком избиении арабами израильтянина возле фермы Маон. Он с тяжелыми травмами головы доставлен в больницу Сорока.

Вчера, 12 сентября, арабские террористы линчевали израильтянина в районе Ар Хеврон.

Об этом сообщил ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Возле фермы Маон десятки арабов жестоко избили израильтянина, наносили удары мотыгой по голове и пытаясь его убить. Израильтянин в тяжелом состоянии с разбитой головой был эвакуирован в больницу Сорока.

Вместе с арабскими террористами на месте происшествия была левая экстремистка Ясмин Эран Варди. Она запечатлена с видеокамерой на кадрах вместе с арабскими экстремистами, один из которых был в маске и мотыгой.

Обратите внимание на кулон, который она носит — там Израиль изображен в террор-флаге ООП, что указывает на то, что она поддерживает полный захват Израиля арабскими террористами. Это лицо сторонников нынешней власти.

Ранее Курсор писал, что пограничная полиция задержала автобус семнадцатью нелегалами. Силы безопасности обнаружили в автобусе, направлявшемся из Иудеи и Самарии, 17 палестинцев, пытавшихся незаконно попасть в центр страны.

Также наш сайт сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.