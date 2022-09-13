Пограничная полиция задержала автобус семнадцатью нелегалами

Силы безопасности обнаружили в автобусе, направлявшемся из Иудеи и Самарии, 17 палестинцев, пытавшихся незаконно попасть в центр страны.

Сотрудники пограничной полиции задержали автобус со смонтированным в полу тайником, где прятались 17 палестинских нелегалов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Автобус направлялся в центр страны из Иудеи и Самарии. Силы МАГАВ задержали его вместе с перевозимыми палестинцами на шоссе 444.

Как выяснилось при осмотре автобуса, житель Кафр-Касема, который был за рулем, даже не имел водительских прав для управления транспортным средством.

Двое обнаруженных нелегалов были заключены под стражу, и им были предъявлены обвинения в ранее совершенных правонарушениях.

Кроме того, полиция задержала водителя автобуса и двоих палестинцев, которых подозревают в организации нелегального ввоза людей через границу.

Ранее Курсор писал, что полиция задержала подозреваемых в похищении палестинца прямо из скорой помощи в Тайбе. Полиция Израиля задержала еще двух арабов, которых подозревают в похищении раненого палестинца из машины «Скорой помощи».

Также наш сайт сообщал, что ночь на понедельник, 12 сентября, солдаты ЦАХАЛа, пограничная служба (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа задержали 12 человек на территории Иудеи и Самарии. Их подозревают в терроризме. Аресты не прошли без эксцессов, потому что террористы оказали сопротивление.

Напомним, мы информировали, что самолет со 160 пассажирами совершил аварийную посадку в Тель-Авиве.