Подростку предъявили обвинение в покупке украденной взрывчатки ЦАХАЛа

Прокуратура предъявляет обвинение израильскому подростку в том, что он приобрел взрывчатые вещества у солдата, который украл оборудование во время прохождения военной службы.
Об этом сообщает The Times Of Israel.
В обвинительном акте сказано, что военнослужащий инженерно-саперного корпуса украл с военного полигона около 0,5 кг взрывчатых веществ и других материалов, используемых для изготовления бомбы.
Солдат, идентифицированный только по инициалам на иврите «Бет Бет», рассказал своему товарищу «Алеф Алеф» об украденных товарах и попросил его узнать, какая у них стоимость.
«Алеф Алеф» позже сказал «Бет Бет», что его 19-летний «партнер» Шалев Шауль из южного прибрежного города Ашкелон, был заинтересован в покупке взрывчатых веществ. Троица встретилась в декабре в Тель-Авиве, и взрывчатка была продана Шаулю за 2000 шекелей.
Затем «Бет Бет» и Шауль поехали в сторону Ашкелона со взрывчаткой в багажнике машины, но были остановлены на шоссе 4 полицией, которой сообщили о продаже. Шаулю предъявили обвинение в различных правонарушениях с оружием, а двое солдат боевой инженерии предстанут перед военными обвинениями.
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