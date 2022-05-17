Подросток бросал камни в автобус между Беэр-Шевой и Димоной

16-летнего подростка из бедуинской диаспоры арестовали по подозрению в том, что он бросал камни в автобус между Беэр-Шевой и Димоной.
На опубликованном в сети фото видны результаты «работы» нападавшего парня.
Напомним, что во время беспорядков в Иерусалиме агрессивно настроенные палестинские арабы камнями атаковали полицейских. Столкновения начались во время похорон арабского экстремиста. Прямо на кладбище были запущены фейерверки.
Еще редакция Курсора писала, что в Иерусалиме арабы пытались линчевать израильтянина. В результате нападения арабов на мужчину пришлось доставить в больницу. В сети появились фотографии с места событий, сделанные очевидцами.
Также сообщалось, что пограничная полиция арестовала пятерых палестинцев после попытки тарана автомобиля. Пятеро палестинцев попытались протаранить машину пограничной полиции, однако были окружены сотрудниками силовых структур. К счастью, никто не пострадал.
Мы, кроме того, передавали, что арабы-бедуины блокируют железнодорожные пути камнями на юге Израиля. Согласно информации, никто не пострадал и не был причинен ущерб. Полиция Израиля начала расследование по этому поводу.