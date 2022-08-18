Подросток утонул на пляже Тверии

19-летний парень утонул в Кинерете на пляже в Тверии в среду вечером.

Добровольцы United Hatzalah, прибывшие на место происшествия, провели сердечно-легочную реанимацию молодого человека, пытаясь спасти его жизнь. Его доставили в больницу Пория, где констатировали смерть.

Волонтер United Hatzalah EMT Шломи Федер, который был одним из первых, кто прибыл на место происшествия, сообщил: «Я получил предупреждение об утоплении, когда находился рядом с могилой раввина Меира, расположенной рядом с пляжем. Когда я прибыл, спасатели вытаскивали молодых людей. человека из воды, он не дышал и у него не было пульса. Я начал проводить сердечно-легочную реанимацию молодому человеку. Когда прибыли другие спасатели, они присоединились к усилиям, чтобы попытаться спасти его жизнь. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии во время сердечно-легочной реанимации».

По его словам, из-за характера инцидента на место происшествия было отправлено подразделение United Hatzalah по психотравмам и кризисному реагированию, чтобы обеспечить эмоциональную и психологическую стабилизацию очевидцев и членов семьи.

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