Подсчет двойных конвертов: проходит ли МЕРЕЦ в Кнессет

При подсчете около 15% двойных конвертов — это около 105 000 голосов — «МЕРЕЦ» еще больше отстает от порога, необходимого для прохождения в Кнессет.

Сейчас у «МЕРЕЦ» около 3,17% голосов, тогда как у партии «Араб Балад» число голосов упало ниже 3%.

На данный момент «МЕРЕЦ» получает 2,4% бюллетеней в двойных конвертах, что меньше, чем в обычных бюллетенях. Это делает крайне маловероятным, что левая партия наберет голоса, необходимые для прохождения в израильский парламент.

Напомним, что сегодня утром Центральная избирательная комиссия начала подсчет более 600 000 так называемых бюллетеней в двойных конвертах, которые окончательно определят судьбу левой партии «МЕРЕЦ» и жесткой арабской партии Балад.

Ранее Курсор писал, что после подведения итогов выборов Нетаниягу поспешит быстро сформировать правительство.