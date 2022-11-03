СМИ: после подсчета итоговых голосов Нетаниягу поспешит быстро сформировать правительство

Бывший премьер-министр сказал, что планирует быстрые переговоры с партнерами, чтобы как можно скорее вытеснить Лапида.

Когда в среду вечером подсчитывались окончательные голоса, лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу, как сообщает The Times Of Israel, выразил стремление быстро сформировать коалицию после того, как его праворелигиозный блок, очевидно, одержал убедительную победу на выборах во вторник.

Тем временем его соперник премьер-министр Яир Лапид, как сообщается, еще не разговаривал со своими союзниками по уходящей коалиции, некоторые из которых находятся в ярости из-за того, как он вел кампанию.

По состоянию на 5:30 утра в четверг Центральная избирательная комиссия подсчитала 4 325 033 бюллетеня, что составляет 89% всех голосов, и, как ожидается, завершит подсчет позже в четверг.

Предполагается, что блок Нетаниягу получит 65 мест, что даст бывшему премьер-министру комфортное большинство для формирования правительства в 120-местном Кнессете после 17 месяцев оппозиции со своими крайне правыми и ультраортодоксальными союзниками.

Результаты указали на ошеломляющее возвращение Нетаниягу, которого в настоящее время судят по трем делам о коррупции, и, вероятно, это положит конец четырем годам политического тупика.

Несмотря на то, что на протяжении всей избирательной кампании его поддерживали ультраправые религиозные сионисты, ультраортодоксы ШАС и Объединенный иудаизм Торы, Нетаниягу по-прежнему придется торговаться с партиями по политическим целям и постам в кабинете, чтобы заручиться их поддержкой, что может включать сложные переговоры в областях, где фракции имеют заоблачные требования или не сходятся во взглядах.

Согласно сообщениям СМИ в среду вечером, что Нетаниягу стремится привести к присяге нового спикера Кнессета уже к 15 ноября и стремится как можно скорее сформировать правительство и быстро изгнать Лапида.

Офис президента Герцога заявил в среду, что он начнет встречи с представителями партий в Кнессете, чтобы услышать их рекомендации насчет кандидатуры премьер-министра, как только результаты выборов будут утверждены и подтверждены.

Консультации начнутся после того, как окончательные результаты будут официально представлены президенту на следующей неделе. У Герцога есть время до 16 ноября, чтобы объявить, кому из депутатов он поручит сформировать правительство, хотя он может сделать это и раньше.

У законодателей, которым поручено сформировать правительство, есть на это 28 дней с возможностью продления на 14 дней.

Нетаниягу почти наверняка получит эту работу благодаря сильным показателям своего блока. Несмотря на предварительные результаты, показывающие большинство в 65 мест, лидер «Ликуда» планирует попытаться убедить законодателей от партий, связанных с Лапидом, покинуть корабль и присоединиться к его коалиции, сообщил 12-й канал.

Его целями, вероятно, являются члены Альянса национального единства министра обороны Бени Ганца, одной из партий, идеологически наиболее близких к его блоку, которая, по прогнозам, получит 12 мест.

«Исраэль Бейтену», еще одна правая партия, которая в настоящее время должна получить пять мест, может стать второй мишенью Нетаниягу, хотя ее светская идеология резко противоречит ультраортодоксальным партнерам Нетаниягу.

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