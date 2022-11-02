Подсчитано 97% обычных голосов: блок Нетаниягу движется к убедительной победе

При подсчете 97% обычных голосов «Ликуд» получил 65 мест, а «Мерец» по-прежнему не преодолевает порог.

После подсчета 97% регулярных голосов праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу движется к убедительной победе, в то время как левой партии «Мерец» еще не удалось переступить порог.

На данный момент Центральная избирательная комиссия подсчитала 4 101 766 голосов, из которых 24 306 были признаны недействительными.

Согласно текущим подсчетам, блок Нетаниягу получит 65 мест, хотя это число может измениться по мере обработки большего количества бюллетеней, в том числе около 500 000 «двойных конвертов» с бюллетенями, поданными солдатами, заключенными и дипломатами.

В настоящее время у Ликуда 31 место; Еш Атид 24; Религиозный сионизм 14; Национальное единство 12; Шас 12; Объединенный иудаизм Торы 8; Исраэль Бейтену 5; Раам 5; Хадаш-Тааль 5, Авода 4.

Экзитполы предсказали блоку Нетаниягу 62 места, что достаточно, чтобы обеспечить себе большинство и сформировать коалицию в 120-местном Кнессете.

Левой партии «Мерец» в настоящее время не хватает голосов, необходимых для победы в Кнессете (3,2%).

Оппозиционная партия «Араб Балад» также приближается к порогу, набрав 3,04% от общего числа голосов.

Исламистская партия Раам, которая, по прогнозам в настоящее время значительно превышает избирательный порог в 4,33%, согласно текущим подсчетам, как и Хадаш-Тааль с 3,91%.

Если Балад или Мерец не смогут получить представительство в Кнессете, это еще больше повысит шансы Нетаньяху на формирование коалиции.

Ранее Курсор писал, что Лапид готовится передать власть Нетаниягу.