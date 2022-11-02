Лапид готовится передать власть Нетаниягу

В партии «Еш Атид» идет подготовка к передаче власти правительству Нетаниягу.

Об этом пишет Arutz Sheva.

После того, как будут объявлены окончательные результаты, Лапид планирует позвонить Нетаниягу, чтобы поздравить его с результатами выборов.

Отметим, что на данный момент было подсчитано 97% голосов, и праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу движется к убедительной победе, в то время как левой партии Мерец еще не удалось переступить порог.

Согласно текущим подсчетам, блок Нетаниягу получит 65 мест, хотя это число может измениться по мере обработки большего количества бюллетеней, в том числе около 500 000 «двойных конвертов» с бюллетенями, поданными солдатами, заключенными и дипломатами.

В настоящее время у Ликуда 31 место; Еш Атид 24; Религиозный сионизм 14; Национальное единство 12; Шас 12; Объединенный иудаизм Торы 8; Исраэль Бейтену 5; Раам 5; Хадаш-Тааль 5, Авода — 4.

Экзитполы предсказали блоку Нетаниягу 62 места, что достаточно, чтобы обеспечить себе большинство и сформировать коалицию в 120-местном Кнессете.

Если Балад или Мерец не смогут получить представительство в Кнессете, это еще больше повысит шансы Нетаниягу на формирование коалиции.

Ранее Курсор писал, что глава ЦИК опровергает обвинения Нетаниягу в «фальшивом» голосовании.

Напомним также, что Шакед набрала всего 80 000 голосов и поддержала Нетаниягу.