Поджог в Гуш-Эционе: возгорание произошло из-за бросания коктейлей Молотова

Полиция подтвердила, что причиной пожаров в долине реки Иордан в канун Йом-Кипур стал поджог и аграрный терроризм. Ущерб составил миллионы шекелей.

Причину пожара в Кфар-Эционе определили — это бросание бутылок с зажигательной смесью и поджог покрышек.

Пожар в вишневом саду в Кфар-Эционе вспыхнул в полдень в четверг.

По информации полиции, на участок было брошено несколько коктейлей Молотова и подожжены покрышки. Это уже второй пожар в этом месте за последние несколько дней.

Расследовавший пожары майор Шимон Алмакайс сообщил, что в районе плантации заметили несколько очагов возгорания и покрышки, расположенные под деревьями. Это стало вторым инцидентом на этой плантации за последние дни.

Полицейские следователи установили сегодня, что пожар в канун Йом-Кипур в мошаве Мачула в долине реки Иордан был вызван поджогом в рамках террористической деятельности. Пожар вспыхнул на ферме Дор и причинил ущерб на миллионы шекелей. Расследование вели следователи Шиитского района.

Окончив расследование пожара, вспыхнувшего на ферме Дор, специальная следственная группа Йошского районного пожарно-спасательного управления во взаимодействии со следователями Шиитского районного управления полиции, определила, что это точно были поджоги и аграрный терроризм.

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