Погибли сотни рыб - ручью Сорек нанесен серьезный ущерб

Этот ручей берет свое начало возле Рамаллы, протекает через Иерусалим, Бейт-Шемеш, Гедеру и Явне.

Неделю назад, из-за поломки на насосной станции, в ручей Сорек (один из самых длинных в Израиле) попали неочищенные сточные воды, в результате загрязнения водоема произошел массовый мор рыбы.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

Перед тем, как сливать сточные воды в ручей, их очищают, но вода в нем непригодна для употребления. Однако на этой раз из-за технической неисправности водоему был нанесен серьезный ущерб, оценить который в полной мере можно будет лишь спустя несколько дней.

Сейчас утечка неочищенных сточных вод уже устранена, однако грязный поток устремился дальше по течению. Ручей Сорек берет свое начало возле Рамаллы, протекает через Иерусалим, Бейт Шемеш, Гедеру и Явне.

"Курсор" писал ранее, что в министерстве здравоохранения Израиля опубликовали предупреждение к общественности и назвали три пляжа, где сейчас купаться крайне не рекомендуется.

Еще мы писали, что согласно данным министерства, только 71,2 процента бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90 процентов пляжей.

Напомним, что из-за подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской гидроэлектростанции произошел массовый мор рыбы в Днепропетровской области. В сети появилось соответствующее видео.