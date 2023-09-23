В минздраве назвали еще несколько пляжей, где нельзя купаться

Все указанные пляжи расположены в Нетании.

В субботу, 23 сентября, в министерстве здравоохранения Израиля опубликовали предупреждение к общественности и назвали три пляжа, где сейчас купаться крайне не рекомендуется.

Об этом сообщает издание "Детали".

В ведомстве указали, что причиной такого решения является грязная вода. Все пляжи, на которых израильтянам купаться не советуют, находятся в Нетании - это пляж в Кирьят-Цанз (с раздельным купанием для мужчин и женщин), пляж Герцль и пляж Амфи.

Минздрав издал предупреждение после того, как пробы воды на наличие микроорганизмов дали аномальные результаты. Это предупреждение будет действительно до дальнейшего уведомления.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения предупреждает о высоком содержании бактерий в воде на пляже "Сэла алеф" в городе Бат-Ям, поэтому купаться там также не рекомендуется.

Еще мы писали, что согласно данным министерства, только 71,2 процента бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90 процентов пляжей.

Напомним, что министерство здравоохранения и Министерство охраны окружающей среды вечером во вторник, 19 сентября, предупредили об опасности купания в некоторых водоемах на севере страны.