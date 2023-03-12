Погода в Израиле на 13 марта: ясно, слабый ветер

По сообщению гидрометцентра, атмосферное давление не изменится.

Согласно прогнозу синоптиков, завтра, 13 марта, на большей части территории страны температура без изменений, ясно, слабый ветер до 3.5 м/с. Атмосферное давление – без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: +21°С днем, +13°С ночью;

Тель-Авив: +26°С днем, +13°С ночью;

Хайфа: +21°С днем, +12°С ночью;

Беэр-Шева: +28°С днем, +13°С ночью;

Эйлат: +29°С днем, +17°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 6 марта составит:

Южное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Северное побережье: вода прогрета до 21°С. Сильное волнение, высота волн 180-300 см. Ветер северный, скорость 15-40 км/ч.

Пляжи Красного моря: вода прогрета до 23°С. Легкое волнение, высота волн 20-50 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

Пляжи Кинерета: температура воды — 20°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 10-20 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле развернут учения для подготовки армии к масштабному землетрясению и войне.