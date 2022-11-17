Погода в Израиле на 18 ноября: ясно и легкий ветер

Фото: pixabay.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 18 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясная погода.

В пятницу, 18 ноября, на большей части территории Израиля температура будет без изменений, ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.7 м/с. Солнечная активность — средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +19°С днем, +12°С ночью;

Тель-Авив: +23°С днем, +14°С ночью;

Хайфа: +21°С днем, +13°С ночью;

Беэр Шева: +23°С днем, +10°С ночью;

Эйлат: +26°С днем, +16°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 18 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.

: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.

Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.

: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см. Ветер западный, скорость 10-20 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 25°С.Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.

: вода прогрета до 25°С.Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер южный, скорость 10-20 км/ч. «Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала: Кати Гиршин