Погода в Израиле на 18 ноября: ясно и легкий ветер

В пятницу, 18 ноября, на большей части территории Израиля температура будет без изменений, ожидается ясная погода и легкий ветер до 2.7 м/с. Солнечная активность — средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +19°С днем, +12°С ночью;
- Тель-Авив: +23°С днем, +14°С ночью;
- Хайфа: +21°С днем, +13°С ночью;
- Беэр Шева: +23°С днем, +10°С ночью;
- Эйлат: +26°С днем, +16°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 18 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 25°С. Легкое волнение, высота волн 40-70 см.
Ветер западный, скорость 10-20 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 25°С.Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер южный, скорость 10-20 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что объем выбросов углекислого газа по всему миру вырос, хотя уровень загрязнения атмосферы упал в Китае, доля которого в эмиссии парниковых газов была одной из самых больших.