Погода в Израиле на 20 сентября: переменная облачность, средняя солнечная активность

По прогнозам метеорологов, во вторник на большей части территории страны температура будет оставаться без изменений: слабый ветер и переменная облачность.

Во вторник, 20 сентября, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

Иерусалим: переменная облачность, +26°С днем, +17°С ночью;

Тель-Авив: переменная облачность, +30°С днем, +23°С ночью;

Тверия: переменная облачность, +34°С днем, +24°С ночью;

Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +20°С ночью;

Беэр Шева: переменная облачность, +32°С днем, +20°С ночью;

Эйлат: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 20 сентября составит:

Южное побережье : температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.

: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч. Пляжи Красного моря : температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.

: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

Также мы информировали, что Израиль скоро накроют дожди.