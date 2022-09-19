Погода в Израиле на 20 сентября: переменная облачность, средняя солнечная активность

Во вторник, 20 сентября, на большей части территории страны температура без изменений, переменная облачность, слабый ветер до 4.9 м/с. Атмосферное давление — без изменений. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: переменная облачность, +26°С днем, +17°С ночью;
- Тель-Авив: переменная облачность, +30°С днем, +23°С ночью;
- Тверия: переменная облачность, +34°С днем, +24°С ночью;
- Хайфа: переменная облачность, +26°С днем, +20°С ночью;
- Беэр Шева: переменная облачность, +32°С днем, +20°С ночью;
- Эйлат: ясно, +35°С днем, +24°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 20 сентября составит:
- Южное побережье: температура воды в Средиземном море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-70 см. Ветер западный, скорость 15-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: температура воды в Красном море в заливе Эйлата — около 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 15-30 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды в Галилейском море — 29°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см. Ветер западный, скорость 15-30 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.
Также мы информировали, что Израиль скоро накроют дожди.