Погода в Израиле на 2 ноября: небольшая вероятность грозы и слабый ветер

22:20, Сегодня
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пасмурная погода облака тучи фото
Фото: depositphotos.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 2 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясно, ожидается слабый ветер до 3.8 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 2 ноября, на большей части территории страны температура будет без изменений. Есть небольшая вероятность грозы, слабый ветер до 3.8 м/с. Солнечная активность средняя.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: малооблачно, +19°С днем, +13°С ночью;
  • Тверия: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;
  • Тель-Авив: малооблачно, +25°С днем, +17°С ночью;
  • Хайфа: ясно, +22°С днем, +16°С ночью;
  • Беэр Шева: облачно, возможен дождь, +25°С днем, +13°С ночью;
  • Эйлат: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 2 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
    Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
    Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество.

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