Погода в Израиле на 2 ноября: небольшая вероятность грозы и слабый ветер

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 2 ноября, согласно которым, завтра на большей части территории страны будет ясно, ожидается слабый ветер до 3.8 м/с.

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 2 ноября, на большей части территории страны температура будет без изменений. Есть небольшая вероятность грозы, слабый ветер до 3.8 м/с. Солнечная активность средняя. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: малооблачно, +19°С днем, +13°С ночью;

Тверия: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;

Тель-Авив: малооблачно, +25°С днем, +17°С ночью;

Хайфа: ясно, +22°С днем, +16°С ночью;

Беэр Шева: облачно, возможен дождь, +25°С днем, +13°С ночью;

Эйлат: ясно, +28°С днем, +19°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 2 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.

Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см. Ветер западный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.

Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.

: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см. Ветер северный, скорость 20-35 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч. «Курсор» писал ранее, что изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество.

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Автор материала: Кати Гиршин