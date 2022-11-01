Погода в Израиле на 2 ноября: небольшая вероятность грозы и слабый ветер

Согласно прогнозам синоптиков, в среду, 2 ноября, на большей части территории страны температура будет без изменений. Есть небольшая вероятность грозы, слабый ветер до 3.8 м/с. Солнечная активность средняя.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: малооблачно, +19°С днем, +13°С ночью;
- Тверия: ясно, +26°С днем, +16°С ночью;
- Тель-Авив: малооблачно, +25°С днем, +17°С ночью;
- Хайфа: ясно, +22°С днем, +16°С ночью;
- Беэр Шева: облачно, возможен дождь, +25°С днем, +13°С ночью;
- Эйлат: ясно, +28°С днем, +19°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 2 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 27°С. Легкое волнение, высота волн 40-80 см.
Ветер западный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 26°С. Легкое волнение, высота волн 20-40 см.
Ветер северный, скорость 20-35 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 27°С. Легкое волнение, высота волн 30-50 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-25 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что изменения климата, особенно глобального плана, волнуют ученых несколько последних десятилетий. И периодически во время экспериментов появляются открытия, которые способны взбудоражить человечество.