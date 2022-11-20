Погода в Израиле на 21 ноября: облачно и слабый ветер

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В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 21 ноября, согласно которым, завтра в Израиле осадков не прогнозируется, будет слабый ветер до 4.5 м/с.

В понедельник, 21 ноября, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений, ожидается облачная погода и средняя солнечная активность. Температура воздуха по городам Израиля: Иерусалим: +22°С днем, +14°С ночью;

Тель-Авив: +27°С днем, +16°С ночью;

Хайфа: +26°С днем, +15°С ночью;

Беэр Шева: +28°С днем, +15°С ночью;

Эйлат: +31°С днем, +18°С ночью; На пляжах Израиля температура воды 21 ноября составит: Южное побережье : температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.

: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см. Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч. Северное побережье : вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.

Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.

: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см. Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч. Пляжи Красного моря : вода прогрета до 24°С.Легкое волнение, высота волн 20-60 см.

Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.

: вода прогрета до 24°С.Легкое волнение, высота волн 20-60 см. Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч. Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.

Ветер западный, скорость 10-30 км/ч. «Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

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Автор материала: Кати Гиршин