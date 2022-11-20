Погода в Израиле на 21 ноября: облачно и слабый ветер

22:02, Сегодня
Новости Израиля, Погода
пасмурная погода облака тучи фото
Фото: depositphotos.com

В израильском гидрометцентре предоставили погодные данные на 21 ноября, согласно которым, завтра в Израиле осадков не прогнозируется, будет слабый ветер до 4.5 м/с.

В понедельник, 21 ноября, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений, ожидается облачная погода и средняя солнечная активность.

Температура воздуха по городам Израиля:

  • Иерусалим: +22°С днем, +14°С ночью;
  • Тель-Авив:  +27°С днем, +16°С ночью;
  • Хайфа: +26°С днем, +15°С ночью;
  • Беэр Шева: +28°С днем, +15°С ночью;
  • Эйлат: +31°С днем, +18°С ночью;

На пляжах Израиля температура воды 21 ноября составит:

  • Южное побережье: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
  • Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.
    Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
  • Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С.Легкое волнение, высота волн 20-60 см.
    Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
  • Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
    Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.

«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.