Погода в Израиле на 21 ноября: облачно и слабый ветер

В понедельник, 21 ноября, на большей части территории Израиля температура останется без существенных изменений, ожидается облачная погода и средняя солнечная активность.
Температура воздуха по городам Израиля:
- Иерусалим: +22°С днем, +14°С ночью;
- Тель-Авив: +27°С днем, +16°С ночью;
- Хайфа: +26°С днем, +15°С ночью;
- Беэр Шева: +28°С днем, +15°С ночью;
- Эйлат: +31°С днем, +18°С ночью;
На пляжах Израиля температура воды 21 ноября составит:
- Южное побережье: температура воды — 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
- Северное побережье: вода прогрета до 24°С. Легкое волнение, высота волн 30-90 см.
Ветер юго-западный, скорость 10-35 км/ч.
- Пляжи Красного моря: вода прогрета до 24°С.Легкое волнение, высота волн 20-60 см.
Ветер восточный, скорость 10-25 км/ч.
- Пляжи Кинерета: температура воды — 25°С. Легкое волнение, высота волн 30-60 см.
Ветер западный, скорость 10-30 км/ч.
«Курсор» писал ранее, что Израиль начал подготовку к климатическому кризису и разработал программу, которая будет направлена на разработку планов по затемнению городов.