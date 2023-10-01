Вспыхнул скандал из-за подъема евреев на Храмовую Гору.

По случаю Суккота сегодня утром 523 еврея поднялись на Храмовую гору. После этого молодежный протест в секторе Газа выступил с предупреждением о возможности возобновления акции протеста у разделительного заграждения на границе с сектором Газа в связи с упомянутым инцидентом.

Об этом пишут "Новости Израиля".

Стоит отметить, что поднимаясь на Храмовую Гору, еврей подвергает себя, а также других евреев опасности со стороны арабов. Все из-за беспорядков, которые могут произойти вследствие этого восхождения.

Ранее "Курсор" писал о том, какие ограничения были установлены для евреев на посещение Храмовой горы во время Рамадана. Источник в правительстве не опроверг утверждения о том, что правительство закроет Храмовую гору для евреев на время Рамадана, и заявил, что было принято решение о том, что "мы должны сбалансировать мусульманскую традицию" и желание евреев посещать Храмовую гору.

Также мы сообщали, что на Храмовой горе овцу едва не принесли в жертву. Недалеко от Старого города Иерусалима религиозный активист движения «Хозрим ле-Хар» попытался провести овцу на Храмовую гору, чтобы преподнести ее в качестве жертвоприношения там. Однако полиция помешала ему и движение, в котором состоит мужчина, за него заступилось.

Кроме того, стало известно о том, что был побит рекорд посещения израильтянами Храмовой горы накануне Йом-Кипура. Прежнее достижение было зафиксировано в прошлом году.