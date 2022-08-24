Похищение израильтянина в Бразилии: обнародованы подробности

Израильтянина похитили вместе с водителем Uber, но водителя отпустили и оставили в заброшенном районе.

По словам официального представителя министерства иностранных дел, израильтянин был похищен бандой в Сан-Паулу во вторник и через несколько часов освобожден для получения выкупа.

Инцидентом занимались совместно израильское консульство в Сан-Паулу, Управление по делам израильтян за рубежом в консульском отделе Министерства иностранных дел, семья мужчины и бразильская полиция.

Мужчину похитили во вторник вечером, когда он вышел и поймал Uber. Водитель сначала тоже был взят в плен, но позже оставлен в заброшенном районе. Первоначальное заявление в полицию написал водитель.

Мужчину продержали несколько часов, в течение которых похитители не выходили на связь, но через несколько часов они позвонили семье и потребовали выкуп.

За это время похитителям удалось снять наличные с кредитной карты израильтянина.

Когда полиция получила отчет, они отследили телефоны, по которым связывались с семьей, что привело их к трем членам банды, которые затем были арестованы.

В конечном итоге мужчину отпустили живым и здоровым после того, как его семья заплатила выкуп. Семья попросила не разглашать их личности.

Ранее Курсор писал, что суд отклонил апелляцию израильтянки, осужденной за наркотики в ОАЭ.