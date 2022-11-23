Похищение тела израильтянина в Дженине: ЦАХАЛ готовит операцию по возвращению

В Израиле полагают, что за похищением стоит ХАМАС.

Армия обороны Израиля требует от руководства Палестинской автономии вмешаться и посодействовать возвращению тела 18-летнего израильтянина Тирана Феру, который был похищен боевиками в Дженине.

Палестинским властям на решение вопроса дали несколько часов. Если тело мальчика не вернул, ЦАХАЛ будет проводить военную операцию по эвакуации.

Об этом сообщает издание News.walla.

18-летний юноша вместе с приятелем попал в аварию в Шлеме и был в критическом состоянии доставлен в больницу. Но боевики отключили его от медицинских аппаратов и похитили из реанимации с целью шантажа. Парень вскоре скончался.

Глава правительства Яир Лапид провел беседу с родителями мальчика и предупредил похитителей, что, если его тело не будет возвращено в ближайшее время, то они заплатят высокую цену.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также отреагировал на инцидент и назвал похищение «жутким поступком дикарей».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу навестил пострадавших в результате теракта в Иерусалиме.