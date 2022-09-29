Похитили и подвесили к дереву: на севере Израиля арабы жестоко «наказали» должника

Следствие установило, что потерпевший занял у подозреваемых 80 000 шекелей, а они потребовали вернуть сумму, в пять раз превышающую долг.

Ожидается, что в ближайшие дни двум жителям арабского города Маале Айрон на севере Израиля будет предъявлено обвинение в похищении, вымогательстве и, в конечном итоге, подвешивании к дереву человека, который отказался им платить.

Согласно заявлению полиции, опубликованному в среду, потерпевший, житель преимущественно арабского города Бака аль-Гарбийе, занял у подозреваемых 80 000 шекелей (23 000 долларов США), а они взамен потребовали гораздо большую сумму — 400 000 шекелей.

Потерпевший, который не смог получить деньги, подвергся жестокому преследованию со стороны подозреваемых. В сообщении говорится, что его семья также подвергалась неоднократным угрозам.

В одном случае в дом потерпевшего была брошена ручная граната, а в другом — был подожжен бизнес, принадлежащий его семье.

В какой-то момент подозреваемые похитили егл и отвезли в отдаленную часть леса на севере Израиля, где подвесили его к дереву и нанесли легкие травмы.

После многомесячного тайного расследования, проведенного полицейским подразделением Lahav 433, подозреваемые были арестованы две с половиной недели назад. С тех пор срок их содержания под стражей несколько раз продлевался.

В воскресенье прокуратура уведомила суд Хайфы о своем намерении предъявить обвинения подозреваемым в ближайшие дни.

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