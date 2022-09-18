Водитель вилочного погрузчика получил тяжелую травму во время работы в Эмек-Хефере

Мужчина получил травму в результате работы на вилочном погрузчике. Инцидент произошел 18 сентября в населенном пункте районного совета Эмек-Хефер, который расположен в центральном регионе Израиля.

Он был серьезно ранен вилочным погрузчиком. На территории сельскохозяйственного поселения 40-летний мужчина проводил соответствующие работы.

Об этом 18 сентября сообщает Maariv.

Медики эвакуировали его в больницу с травмами конечностей. На данный момент он в тяжелом состоянии. Медики предоставляют пациенту необходимую помощь.

Подробности инцидент установят сотрудники правоохранительных органов. Случившееся представители местной полиции не комментировали.

Ранее «Курсор» сообщал, что израильтян вблизи водопада Завитан получил травмы средней степени тяжести. Инцидент произошел 16 сентября в локации, где часто организовывают различные экскурсии.

В заповеднике Нахаль Иудея 50-летний гражданин упал с высоты. Вскоре сотрудники экстренных служб провели спасательную операцию. Пострадавшего решили доставить в ближайшее медучреждение на военном вертолете. Он проходит лечение в больнице Рамбам, современную государственную медицинскую клинику, расположенную на побережье Средиземного моря в Хайфе.

«Курсору» также стало известно, что 23-летний американский турист едва не лишился жизни, пытаясь сделать селфи на вулкане Везувий. Он отправился на вершину, но достигнуть ее вместе со своими родственниками он решил по запрещенному маршруту. На высоте, любуясь живописным видом, турист решил сделать памятное фото, но выронил из рук мобильный телефон. Мужчина упал в кратер при попытке сделать фото и отделался лишь синяками и порезами. За ним спустились несколько гидов, которые помогли ему выбраться из воронки кратера вулкана. История завершилась благополучно.