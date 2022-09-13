Покидая Харьковщину, россияне оставили ВСУ важную «подсказку»

Уходя с Харьковщины, россияне оставили по себе «подсказку», как лучше уничтожать вражеские Су-30СМ и другие ударные российские самолеты.

В открытом доступе появились фото, которые указывают на то, что во время боев в Харьковской области противовоздушная оборона Украины уничтожила в частности вражеский истребитель Су-30СМ, под который был подвешен комплекс радиоэлектронной борьбы САП-518 «Регата».

Сбитый самолет имел бортовой номер 32 «Красный» и регистрационный номер RF-81773, его обломки были обнаружены в районе города Изюм. И похоже, что россияне даже не задумались над тем, что им следует убрать обломки своего «передового» оружия из зоны будущих боев. Теперь, как видим, комплекс САП-518 «Регата» стал очередным достижением ВСУ в результате наступления на Харьковщине.

As the Russian Army couldn't be bothered to remove the wreckage of Su-30SM 'RF-81773' that came down in a formerly Russian-controlled part of Kharkiv Oblast, Western intelligence agencies are now the proud owner of a slightly dented SAP-518SM 'Regata' jamming pod. pic.twitter.com/9BN5dPNQvi — Oryx (@oryxspioenkop) September 12, 2022

Из открытых источников известно, что комплекс САП-518 «Регата» предназначен для «искажения» радиолокационного сигнала от самолета-носителя, он также затрудняет захват самолета-носителя для РЛС врага и сбивать с курса зенитные ракеты, которые могут быть нацелены на носителя этого контейнера.

Проще говоря, пишет Defense Express, САП-518 «Регата» должна сделать свой Су-30СМ буквально неуязвимым для средств противовоздушной обороны ВСУ. Но здесь у россиян что-то пошло не так.

Военный портал пишет, что, согласно открытым источникам, САП-518 может также проходить под индексом «Хибины-У». По некоторым данным, впервые российские Су-30СМ с такими системами «засветились» еще в 2015 году, активнее свое «новшество» под индексом САП-518 россияне начали «пиарить» в 2018 году. Более старые версии этой системы, «Хибины-10В» и «Хибины-10М», используются на российских Су-34 и Су-35С соответственно.

«Очевидно, что украинские специалисты вместе со своими американскими коллегами тщательно изучат впервые ставший украинским трофеем САП-518 «Регата». Видимо, россияне настолько стремительно убегали с Харьковщины, что оставили по себе «подсказку», как лучше уничтожать вражеские Су-30СМ и другие ударные российские самолеты», — пишет портал Defense Express.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!