Покушение на бизнесмена в ресторане на севере: появились новые подробности

Обвинение было предъявлено трем мужчинам после того, как около месяца назад они напали и чуть не убили 46-летнего бизнесмена в ресторане в Кфар-Ясифе.

На этой неделе во вторник в Окружном суде Хайфы было предъявлено обвинение в отношении трех мужчин за покушение на 46-летнего бизнесмена в ресторане в Кфар-Ясифе около месяца назад. Дело было раскрыто прокурором Северного округа. Еще один подозреваемый до сих пор не пойман и все еще находится в розыске.

Нападение, которое едва не закончилось убийством, произошло в ноябре. Подозреваемые позвали бизнесмена за свой столик и между присутствующими произошел разговор. Согласно обвинительному акту, двое подозреваемых имели ножи для разделки мяса с длиной лезвия 11,5 см. Один подозреваемый спрятал свой нож в штанах, а второй — сунул нож в рукав рубашки.

Когда бизнесмен встал со стула, члены банды напали на него и нанесли ножевые ранения в верхнюю часть тела с намерением причинить ему смерть. Он попытался вырваться и убежать, но члены банды повалили его на землю и продолжали избивать энергичными и сильными ударами ногами и руками по голове и всем частям тела, даже когда он уже лежал на полу, неподвижный и весь в крови. Затем они сбежали из ресторана.

קראו לו לחדר — ודקרו אותו: 3 תושבי הצפון מואשמים בניסיון רצח איש עסקים במסעדה @yoavetielhttps://t.co/Y39GTbeEEg — וואלה! (@WallaNews) December 31, 2022

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. В результате побоев и ножевых ранений у него, кроме всего прочего, были рваные раны и кровотечения в области печени, отек и гематомы на лице, перелом и дыхательная недостаточность. Ожидается, что ему предстоит длительная реабилитация.

Предыстория вспышки насилия остается неясной, хотя сообщается, что инцидент, который обострился на месте, не был детально спланирован заранее. В суде все трое подозреваемых хранили молчание, не отвечали ни на какие вопросы и не давали пояснений по уликам.

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