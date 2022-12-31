В бедуинской деревне Хура под колесами машины погиб 4-летний ребенок

В субботу, 31 декабря, в бедуинской деревне Хура произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 4-летний ребенок.

Об этом пишет News.israelinfo.

Под колеса автомобиля попал мальчик. На место аварии приехали парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» и попытались провести ребенку реанимационные мероприятия. Он был доставлен в местную поликлинику в Негеве, однако врачи были вынуждены констатировать его смерть.

«Курсор» писал ранее, что в пятницу, 30 декабря, в Нетании произошла автомобильная авария, во время которой перевернулся автомобиль. Медики и парамедики MDA оказали помощь трем пострадавшим и эвакуировали 59-летнюю женщину в состоянии средней тяжести.

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Напомним, что на 31-м шоссе недалеко от развязки Лахавим произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. На дороге столкнулись два легковых автомобиля.

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