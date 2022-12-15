Полет журавлей: птицы огромной стаей пролетели над горой Нитай

Трогательное видео полета журавлиной стаи над севером Израиля опубликовало управление парков и заповедников.

Журавли всей стаей летят на зимовку в Израиле. Их полет пролегал над горой Нитай и заповедником Арбель на севере страны.

Об этом сообщает Телеграм-канал Медиа Архив.

Увидеть такое масштабное событие — большая удача. Птицы закрывают собой все небо над горами.

Видео представило Управление парков и заповедников.

Ранее Курсор писал, что археологи обнаружили на дне океана храм, которому 2 тысячи лет. Морские археологи обнаружили на дне океана старый храм. Он расположен напротив залива Поццуоли рядом с городом, который в Римской империи слыл современным Лас-Вегасом.

Напомним, наша редакция информировала, что солдаты ЦАХАЛа получили бесплатный проезд в любой день. Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, военнослужащим срочной службы достаточно предъявить удостоверение солдата «хогер».