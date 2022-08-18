Полиомиелит в Израиле: минздрав предупредил, где уже обнаружен вирус

При анализе сточных вод в Иерусалиме и Бней-Браке был обнаружен вирус полиомиелита.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

В минздраве заявили, что это тот же штамм, который был недавно обнаружен в Нью-Йорке и Лондоне.

Полиомиелит — это крайне опасное заболевание, которое поражает, в основном, детей в возрасте до 5 лет. Оно разрушает нервную систему, и очень быстро может привести к параличу.

Вирус передается от человека человеку, в основном, фекально-оральным путем или через внешний носитель инфекции (загрязненная вода или продукты питания).

«Курсор» писал, что в Израиле признали провал кампания по вакцинации от полиомиелита среди детей в возрасте 9 лет и старше. Минздрав намерен завершить кампанию по вакцинации против полиомиелита через полторы недели.

Ранее Курсор писал, что в Израиле впервые за десять лет произошла вспышка полиомиелита. Более того, впервые за 35 лет зафиксирован клинический случай полиомиелита (паралич) в результате заражения.

Редакция Курсора сообщала, что Нахман Эш заявил, что нынешняя вспышка полиомиелита в Израиле — верхушка айсберга. Генеральный директор Министерства здравоохранения Нахман Эш подчеркнул, что полиомиелит можно искоренить с помощью вакцин.

Кроме этого, в Израиле уже 17 тысяч детей привились от полиомиелита. Медики заявляют, что симптомами полиомиелита являются недомогание общего характера, повышение температуры тела до 40°C, потеря аппетита, тошнота и другие.