Политическая элита Израиля обратилась к правительству Азербайджана

«Израиль и еврейский народ дорожат вами и полны решимости продолжать строить стратегическое партнерство», — говорится в обращении к Азербайджану.

В социальных сетях опубликовано официальное обращение 30 депутатов парламента Израиля к парламенту Азербайджана с выражением поддержки Азербайджану.

Об этом пишет Azernews.

Документ представляет собой обращение к парламенту Азербайджана, посвященное решению об открытии посольства Азербайджана в Тель-Авиве. Его подписали депутаты Кнессета (парламента Израиля) от восьми партий.

«Иранская диктатура также пытается угрожать своему северному соседу, используя демонстрацию силы и пытаясь создать азербайджанскую «Хизбаллу». Но все эти усилия тщетны. Азербайджан раз за разом доказывает, что он не поддается шантажу и угрозам и через месяц после учений Корпуса стражей исламской революции на границе объявил о решении открыть посольство в нашей стране. Именно в этот момент мы хотим, чтобы азербайджанский народ знал: Израиль и еврейский народ дорожат вами и полны решимости продолжать строить стратегическое партнерство», — говорится в обращении.

Кроме того, в документе выражается недовольство резолюцией Сената Франции от 15 ноября, призывающей к санкциям против Азербайджана и эмбарго на покупку у него газа и нефти ЕС.

«Это решение играет на руку Ирану, который заинтересован в ослаблении Азербайджана, который сегодня является примером страны с прогрессивным мусульманско-шиитским населением, поддерживающей тесные связи с Израилем и западным миром. Надеемся, что Сенат пересмотрит это решение», — говорится в документе.

Между тем документ подписали, в том числе, девять министров и два замминистра в новом правительстве Биньямина Нетаниягу. Среди них высокопоставленные члены кабинета министров — министр национальной безопасности Бен-Гвир, министр по делам религий Малкиели, министр образования Киш.

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