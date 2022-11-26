Президент Азербайджана подписал указ об открытии посольства в Израиле

В субботу, 26 ноября, президентом Ильхамом Алиевым официально подписан документ о финансировании открытия посольства в Тель-Авиве.

Решение Азербайджана открыть посольство в Израиле окончательно утверждено и приближает Азербайджан к тому, чтобы стать первой страной с шиитским большинством в Израиле. Президент Ильхам Алиев подписал указ о выделении финансового и технического обеспечения для открытия посольства.

Об этом информирует Haaretz.

Президент Азербайджана в субботу, 26 ноября, официально выпустил указ об открытии посольства в Тель-Авиве.

Своим распоряжением он поручил правительству выделить для этих целей материально-технические и финансовые средства для нужд посольства.

Ранее в этом месяце парламент Азербайджана уже заявлял о намерении открыть посольство в Израиле.

Израиль и Азербайджан поддерживают дружеские двусторонние связи с 1992 года, объединившись на фоне расширения региональной власти Ирана. Израиль еще тогда открыл посольство в Азербайджане.

В течение этих лет Израиль осуществлял мощную поддержку Азербайджана с помощью экспорта оружия, который составил с 2006 по 2019 год 825 миллионов долларов.

Ранее Курсор сообщал, что мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном сорвались из-за Макрона. Запланированные на 7 декабря переговоры между Азербайджаном и Арменией находятся на грани срыва из-за позиции французского президента.

Наш сайт также информировал, что Азербайджан откроет посольство в Израиле.

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