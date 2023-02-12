Полицейские продолжают спецоперацию «Волнорез» — задержаны 6 предполагаемых террористов

За прошедшую ночь в Иудее и Самарии правоохранителям удалось задержать шесть человек, которые могут быть террористами.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Как отметили в ведомстве, задержания происходили в ходе масштабной спецоперации «Волнорез», которую продолжают на территории Иудеи и Самарии. В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).= Всех задержанных передали следователям ШАБАКа для дальнейшего допроса, а изъятое оружие и боеприпасы конфисковали.

Такие же мероприятия ранее проводились и в других израильских регионах. В том числе — в городе Хеврон, в деревнях Идна, Байт-Фаджар, Ятта, Данаба. Во время некоторых операций между людьми и правоохранителями происходили столкновения. В то же время в результате стычек никто не пострадал.

С начала года случаи терактов в Израиле участились. Как сообщал «Курсор», в Рамоте 10 февраля 20-летний Хусейн Караке на автомобиле въехал в толпу людей на автобусной остановке. Изначально получили ранения 8 человек, но трое из них умерли в больнице. Среди умерших — двое детей в возрасте 6-ти и 8-ми лет. Стрелок был ликвидирован полицейскими во время задержания, а двое его братьев — арестованы. Также правоохранители опечатали дом террориста, который в дальнейшем могут разрушить.