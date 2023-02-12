В пригороде Иерусалима опечатали квартиру мужчины, совершившего автомобильный теракт

В дальнейшем это жилье может быть разрушено.

В районе Ат-Тур военные и полицейские опечатали квартиру Хусейна Караке, который совершил автомобильный теракт в Рамоте, убив троих израильтян.

Об этом сообщает «9 канал«.

Как отмечено в сообщении, решение опечатать квартиру террориста удалось принять не сразу, поскольку преступник арендовал жилье у своих родственников. Правоохранители допросили членов семьи Караке и установили, что владеют недвижимость и проживают в ней только члены семьи террориста.

Вечером, 12 февраля сотрудники полиции известили владельцев квартиры о том, что дом будет опечатан, предписав забрать оттуда свои личные вещи и покинуть помещение до 23:00. В связи с этим между полицейскими и арабами в поселке произошли стычки. Несмотря на это, решение израильских властей было выполнено — жилье опечатали.

Речь идет об автомобильном теракте, который был совершен 10 февраля в Рамоте. 20-летний Хусейн Караке на автомобиле въехал в толпу людей на автобусной остановке. Изначально получили ранения 8 человек, но трое из них умерли в больнице. Среди умерших — двое детей в возрасте 6-ти и 8-ми лет.

Террориста полицейские ликвидировали во время задержания. В этот же день были задержаны его родственники. На данный моменты все члены семьи преступника выпущены на свободу — под стражей оставили только двух братьев террориста.

Ранее «Курсор» писал о том, что в ХАМАСе отреагировали на теракт в Иерусалиме. Там назвали теракт «героической операцией», которая якобы является «естественным ответом на все преступления оккупации против палестинского народа».