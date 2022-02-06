Полиция арестовала арабов, подозреваемых в поджоге автомобиля в Иерусалиме

Еврейский автовладелец сказал, что за последние месяцы арабские боевики пытаются поджечь его машину в Шейх-Джарре уже в девятый раз. Подозреваемые в поджоге доставлены в полицейских участок для допроса.

Детективы, работающие с пограничной полицией, арестовали в субботу вечером двух арабов, подозреваемых в поджоге принадлежащего израильтянину автомобиля около недели назад в районе Шимон Хацадик (Шейх Джарра).

В результате поджога автомобиля никто не пострадал, но транспортное средство было уничтожено. После поджога полиция обыскала район в поисках подозреваемых в совершении преступления и начала расследование.

Двое подозреваемых, арабы возрастом 28 и 18 лет, были доставлены на допрос в участок Шалем.

«Полиция Израиля будет продолжать действовать против любого нарушителя закона, который наносит ущерб общественному порядку, безопасности и собственности», — заявил представитель правоохранительных органов.

Таль Йошваев, владелец автомобиля, сказал, что это уже девятый случай попытки поджога его автомобиля арабскими поджигателями за последние месяцы.

В прошлом месяце полиция арестовала еще троих арабов в этом же районе, подозреваемых в поджоге автомобиля, принадлежавшего израильтянину.

Ранее Курсор писал о том, что в Рамле застрелили родственника известного криминального авторитета.

В полиции склонны думать, что это была очередная жертва борьбы за власть в большой и влиятельной группировке Джаруши — от пуль уже погибли семеро членов клана.

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