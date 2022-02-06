В Рамле застрелили родственника известного криминального авторитета

В полиции склонны думать, что это была очередная жертва борьбы за власть в большой и влиятельной группировке Джаруши — от пуль уже погибли семеро членов клана.

Стало известно о том, что в Рамле в воскресенье утром возле мечети был убит тридцатилетний Заед Джаруши. Он был племянником главы большой криминальной группировки.

Сообщается, что Заед был ранен из огнестрельного оружия. Он скончался еще до того, как прибыла машина МАДА.

В полиции предполагают, что мужчина стал жертвой борьбы за власть в большой и влиятельной группировке Джаруши. Так, уже семь человек, которые были членами этого клана, погибли от пуль.

Отметим, что двоюродные браться Заеда Джаруши – старшего ведут борьбу за власть.

Также в полиции отрабатывают версию убийства членами другой конкурирующей группировки.

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