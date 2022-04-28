Полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов

В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.
Об этом сообщает Israel National News.
После распространения в социальных сетях видеоролика, на котором арабские дети бросают израильские флаги, наступают на них и выбрасывают, израильская полиция обнаружила двоих 10-летних детей из Яффо. Их доставили на допрос в сопровождении родителей.
В другом инциденте двое 16-летних мальчиков из Яффо снимали израильские флаги с тех мест, где они были вывешены, топтали их и бросали в мусорное ведро.
Двое были арестованы для допроса, по окончании которого их отпустили под залог.
Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.
Еще напомним, что террористы из Газы запустили российские зенитные ракеты по израильским самолетам. Террористы использовали зенитные ракеты российского производства во время обстрела израильских самолетов на юге Газы. ХАМАС использовал их уже несколько раз в течение последних недель.