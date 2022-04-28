Полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов

Двое подростков из Яффо отпущены под домашний арест за осквернение израильского флага, двое детей допрошены за аналогичный поступок.

В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.

Об этом сообщает Israel National News.

После распространения в социальных сетях видеоролика, на котором арабские дети бросают израильские флаги, наступают на них и выбрасывают, израильская полиция обнаружила двоих 10-летних детей из Яффо. Их доставили на допрос в сопровождении родителей.

В другом инциденте двое 16-летних мальчиков из Яффо снимали израильские флаги с тех мест, где они были вывешены, топтали их и бросали в мусорное ведро.

Двое были арестованы для допроса, по окончании которого их отпустили под залог.

Курсор писал ранее, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки. Молодые харедим, прибывшие к могиле Рашби в Мероне, начали жестокие беспорядки, в том числе пытались разрушить новую инфраструктуру, построенную для празднования, беспокоя присутствующих верующих.