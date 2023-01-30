Убийцы мирных жителей должны оказаться на электрическом стуле — Бен-Гвир

Министр национальной безопасности будет настаивать на принятии закона о смертной казни для террористов.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и его партия «Оцма Иегудит» будут настаивать на принятии закона о смертной казни для террористов.

Об этом Бен-Гвир заявил во время заседания фракции «Оцма Иегудит», посвященной последствиям терактов в Иерусалиме, информирует портал inn.co.il.

«Нападение произошло в мою каденцию. Ответственность лежит на мне, и я ни на мгновение не собираюсь снимать ее с себя», — сказал Бен Гвир.

По его словам, после нападения он приказал разрушить незаконные арабские постройки в Восточном Иерусалиме.

«Разрушаем дома, будем ходить из квартала в квартал. С этих вещей начинается управление. Я потребовал ввести комендантский час в районе, откуда исходила опасность, и ходить от дома к дому и забирать оружие, чтобы найти и арестовать любого, у кого есть оружие», — сказал Бен-Гвир.

Он также отметил, что поручил полиции «действовать решительно».

«В ближайшее время мы введем закон о смертной казни для террористов. Те, кто убивает мирных жителей, должны оказаться на электрическом стуле», — подытожил министр.

Как сообщал Курсор, Бен-Гвир уже давно выступает за применение смертной казни для террористов. Так, он высказался о теракте в Ариэле, вследствие которого три человека погибли и еще четверо получили ранения. Ультраправый политик обратился к будущему правительству и заявил о необходимости принятия закона, устанавливающего смертную казнь для террористов. По его мнению, лишь с помощью «железной руки» можно положить конец терроризму.

Также мы информировали о том, что 71% израильтян поддерживают применение смертной казни к террористам. 45% граждан Израиля утверждают, что нужно атаковать гражданское население в Секторе Газа ради сдерживания ракетных обстрелов террористов в сторону нашей страны (в 2018 году ‒ 27,5%).