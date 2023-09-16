Полиция арестовала подозреваемого в поджоге скульптуры Бен-Гуриона

Мужчину доставили на допрос к следователям.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге скульптуры "Бен-Гурион стоящий на голове", расположенной на пляже в Тель-Авиве, напротив улицы Фришман.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израильские трудовыебудни".

Подозреваемым оказался местный бездомный. Его уже доставили на допрос к следователям, чтобы выяснить мотивы это поступка. Других подробностей пока не сообщают.

Отметим, что культовая статуя первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона, которую знают не только в Израиле, но и за его пределами, обгорела целиком, ее с трудом можно сейчас узнать. Место вандализма было оцеплено, туда прибыли муниципальные инспекторы.

"Курсор" писал ранее, что мэр Тель-Авива Рон Хульдаи заявил, что скульптура Бен-Гуриона, которая получила повреждения в результате пожара, будет восстановлена властями в кратчайшие сроки, чтобы она как можно быстрее снова радовала жителей города, особенно детей.

Еще мы писали, что несколько дней назад в районе заповедников Альмагор и Маале-Гамла на севере Израиля произошел сильный пожар, охвативший десятки дунам. Пожарным пришлось бороться сразу с 8 очагами возгорания. Спасатели уверены, что его причиной стал преднамеренный поджог.

Напомним, что израильскому бизнесмену за несуществующий долг сожгли имущество почти на два миллиона шекелей. Подозреваемый был задержан, против него подано в суд обвинительное заключение.