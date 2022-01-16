Полиция: четырем участникам преступного клана предъявлено обвинение в вымогательстве и мошенничестве

Обвинительные акты будут предъявлены четырем членам преступного клана Харири по обвинению в вымогательстве и мошенничестве в связи с земельными аукционами — сообщила израильская полиция в воскресенье.

В рамках расследования израильской полиции девять человек были арестованы, а десятки задержаны для допроса.

Семье Харири выдвинуто обвинение по подозрению в том, что они связывалась с победителями земельных аукционов с 2018 по 2020 год в районе Тайибе и угрожали их жизни, если они не откажутся от прав на землю или не заплатят семье сотни тысяч шекелей.

При этом семья утверждала, что земля принадлежит им.

Полиции удалось отследить платежи потерпевших преступному клану и получить показания потерпевших.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что 59% израильских компаний в производственном секторе не имеют защиты от кибервзломов.

Страна, в которой кибербезопасность является приоритетным направлением, не может допустить, чтобы более 50% производственных компаний остались без защиты от кибератак.

Кроме того, стало известно о том, что в районе Моцы спасатели достали двух туристов из бурного ручья.

В сети опубликовали видео спасательной операции.

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