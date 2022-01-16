Статистика: 59% израильских компаний в производственном секторе не имеют защиты от кибервзломов

Страна, в которой кибербезопасность является приоритетным направлением, не может допустить, чтобы более 50% производственных компаний остались без защиты от кибератак.

Новый опрос, проведенный Киберфорумом Ассоциации высоких технологий производителей Израиля, показывает тревожную картину готовности промышленности и израильских производственных компаний к защите от кибератак.

Согласно опросу, который охватывает весь производственный сектор Израиля с годовым оборотом бизнеса более 437 миллиардов шекелей, только 41% компаний ответили, что в их организации есть актуальный и реализованный план по борьбе с кибератаками и что там даже проводятся периодические учения.

В остальных 59% компаний, которые оцениваются как самые процветающие отрасли в Израиле, вообще отсутствует профессиональная функция по защите от кибервзломов.

Подобное пренебрежение кибербезопасностью в будущем может привести с серьезным последствиям, если вовремя не принять меры, чтобы закрыть брешь в защите от кибератак.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что кибер-преступнику, который потребовал десятки тысяч шекелей, предъявят обвинение.

Подозреваемый был задержан в деревне Сауэра.

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