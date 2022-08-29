На границе с Иорданией предотвратили контрабанду оружия

ЦАХАЛ вместе с пограничниками и полицией предотвратили очередную попытку контрабанды оружия на границе с Иорданией.

В понедельник, 29 августа, в долине реки Иордан была пресечена попытка контрабанды 26-ти единиц оружия.

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Пограничники, израильская полиция и ЦАХАЛ идентифицировали подозрительный автомобиль, и после погони остановили подозреваемых. В машине силовики обнаружили 26 единиц оружия, которое питались перевезти незаконно. Подозреваемые задержаны и доставлены на допрос.

«Курсор» писал ранее, что в этом году ЦАХАЛом и другими силовыми структурами было пресечено около 40 операций по контрабанде наркотиков на сумму около 135 миллионов шекелей. Также на границе с Иорданией было пресечено 18 попыток контрабанды боеприпасов, в ходе которых было изъято около 300 единиц оружия.

Еще мы писали, что солдаты ЦАХАЛа предотвратили попытку контрабанды наркотических веществ на сумму около 2 млн шекелей на границе с Египтом. Силовики изъяли два мешка, в которых было 50 кг наркотиков.

Напомним, контрабанда оружия была предотвращена возле границы с Иорданией пограничными войсками ЦАХАЛа и израильской полиции. По словам представителя ЦАХАЛа, были конфискованы две подозрительные машины и обнаружено 12 автоматов Калашникова, магазины и боеприпасы, стоимость которых составляет около 800 000 шекелей.