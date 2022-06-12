Силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне

В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции проведены антитеррористические мероприятия в ряде населенных пунктов Иудеи и Самарии, в том числе в городе Хеврон и поселке Нур-Шамс.

В городе Хеврон солдаты ЦАХАЛа арестовали мужчину по подозрению в причастности к террористической деятельности. Во время задержания было конфисковано несколько единиц оружия.

Во время контртеррористической операции в городе Нур-Шамс солдаты проверяли автомобиль и выявили в нем пистолет-пулемет «Карло» и другое оружие.

Десятки палестинских арабов пытались устроить беспорядки и сопротивляться действиям сил безопасности. Активисты беспорядков использовали взрывные устройства, бросали в солдат камни и бутылки зажигательной смесью.

О пострадавших военнослужащих ЦАХАЛа не сообщалось.

Подозреваемый, задержанный полицией, был передан силам безопасности для дальнейшего разбирательства.

«Курсор» писал, что под Бейт-Лехемом беспорядки: солдаты убегали от камней арабских террористов. Солдаты ЦАХАЛа не оказали сопротивления террористам, закидывавших их камнями. Арестов не было, на видео запечатлены убегающие солдаты.

Редакция сообщала о стрельбе в Джате: погиб 27-летний мужчина. Полиция выясняет подробности смертельного происшествия в Джате, где при перестрелке погиб житель города в возрасте 27 лет. Врачи МАДА констатировали смерть от ранения.