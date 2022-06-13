12 подозреваемых в терроризме задержаны во время рейда по Иудее и Самарии

В рамках антитеррористической операции «Рассеять волну» силами служб безопасности были проведена аресты подозреваемых и конфискация оружия.

12 палестинских арабов были арестованы по подозрению в террористической деятельности объединенными силами ЦАХАЛа, пограничной полиции и ШАБАК ночью в воскресенье во время рейда в Иудее и Самарии.

По информации пресс-службы ЦАХАЛа, израильскими силами безопасности осуществлены аресты в рамках широкомасштабной антитеррористической операции «Рассеять волну» в нескольких палестинских городах и поселках, включая Тулькарм, Хеврон, Убейдию, деревни Сильвад, Дейр Нидхам, Кабатию и Валаджу, а также лагерь беженцев Аль-Аруб.

В Наблусе и близлежащих деревнях военные арестовали двоих активистов, после чего начались беспорядки, солдат закидывали камнями.

Спецслужбы арестовали двоих активистов, подозреваемых в терроре, в Фасаиле. Кроме того, в Кафр аль-Лабаде проходили задержания и изъятия незаконного оружия.

«Курсор» сообщал ранее, что силы безопасности ночью провели контртеррористическую операцию в Хевроне. В рамках рейда по Иудее и Самарии солдаты ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали подозреваемого в терроризме. На местах отмечались беспорядки, по военным бросали камни и бутылки с зажигательной смесью.

Редакция сообщала, что на этой неделе ЦАХАЛ проведет учения у границы с Газой. Представители ЦАХАЛа сообщили о плановых учениях на границе с сектором Газа. Сообщается, что жители близлежащих населенных пунктов могут слышать отголоски взрывов.