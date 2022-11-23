Полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме

В результате взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим 14 раненых, 2 в критическом состоянии.

По данным полиции и медиков, в результате двух взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим в среду утром пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе двое в критическом состоянии.

Первый взрыв произошел недалеко от главного входа в Иерусалим в Гиват-Шауле, вскоре после 7 часов утра, в час пик. По словам медиков, в результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе двое в критическом и двое в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы Шааре Цедек и Хадасса Эйн Керем.

חשד לפיגוע משולב בירושלים — הבוקר סמוך לשעה 07:00 התפוצץ מטען חבלה בתחנת אוטובוס בצומת גבעת שאול, 11 אזרחים נפצעו בדרגות פציעה שונות. חצי שעה לאחר מכן אירע פיצוץ נוסף סמוך לתחנת אוטובוס בצומת רמות, שלושה בני אדם נפצעו באורח קל pic.twitter.com/EJQo7n9lC9 — משטרת ישראל (@IL_police) November 23, 2022

Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 на перекрестке Рамот, еще одном въезде в Иерусалим. По словам медиков, при втором взрыве три человека получили легкие ранения осколками.

Согласно первоначальным сообщениям СМИ, взрывы, как предполагалось, были вызваны взрывным устройством, оставленным в сумке.

Службы безопасности прочесывали местность, пытаясь найти подозреваемых, причастных к взрыву.

Полиция заявила, что перекрыла шоссе 1 после первого взрыва.

Министр общественной безопасности Омер Барлев побеседовал с начальником полиции и должен был посетить места нападений, сообщили в его ведомстве.

Ранее Курсор писал, что ХАМАС после взрывов в Иерусалиме: Мы не будем молчать, когда Аль-Акса находится в осаде.