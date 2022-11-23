Полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме

По данным полиции и медиков, в результате двух взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим в среду утром пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе двое в критическом состоянии.
Первый взрыв произошел недалеко от главного входа в Иерусалим в Гиват-Шауле, вскоре после 7 часов утра, в час пик. По словам медиков, в результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе двое в критическом и двое в тяжелом состоянии.
Пострадавшие были доставлены в городские больницы Шааре Цедек и Хадасса Эйн Керем.
Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 на перекрестке Рамот, еще одном въезде в Иерусалим. По словам медиков, при втором взрыве три человека получили легкие ранения осколками.
Согласно первоначальным сообщениям СМИ, взрывы, как предполагалось, были вызваны взрывным устройством, оставленным в сумке.
Службы безопасности прочесывали местность, пытаясь найти подозреваемых, причастных к взрыву.
Полиция заявила, что перекрыла шоссе 1 после первого взрыва.
Министр общественной безопасности Омер Барлев побеседовал с начальником полиции и должен был посетить места нападений, сообщили в его ведомстве.
Ранее Курсор писал, что ХАМАС после взрывов в Иерусалиме: Мы не будем молчать, когда Аль-Акса находится в осаде.