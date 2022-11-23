Полиция Израиля показала фото с мест взрывов в Иерусалиме

08:50, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Nati Shohat/Flash90

В результате взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим 14 раненых, 2 в критическом состоянии.

По данным полиции и медиков, в результате двух взрывов на двух автобусных остановках у въезда в Иерусалим в среду утром пострадали по меньшей мере 14 человек, в том числе двое в критическом состоянии.

Первый взрыв произошел недалеко от главного входа в Иерусалим в Гиват-Шауле, вскоре после 7 часов утра, в час пик. По словам медиков, в результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе двое в критическом и двое в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были доставлены в городские больницы Шааре Цедек и Хадасса Эйн Керем.

Второй взрыв произошел вскоре после 7:30 на перекрестке Рамот, еще одном въезде в Иерусалим. По словам медиков, при втором взрыве три человека получили легкие ранения осколками.

Согласно первоначальным сообщениям СМИ, взрывы, как предполагалось, были вызваны взрывным устройством, оставленным в сумке.

Службы безопасности прочесывали местность, пытаясь найти подозреваемых, причастных к взрыву.

Полиция заявила, что перекрыла шоссе 1 после первого взрыва.

Министр общественной безопасности Омер Барлев побеседовал с начальником полиции и должен был посетить места нападений, сообщили в его ведомстве.

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