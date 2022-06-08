Полиция начала эвакуацию людей из-за пожара на подступах к Мевасерет-Циону

Полиция сообщила, что начата эвакуация людей с прилегающих улиц, пока экстренные службы пытаются справиться с лесным пожаром на возле Иерусалима.

В то время как лесной пожар вблизи Иерусалима продолжает бушевать, некоторые жители Мевасерет-Циона начали эвакуацию в целях безопасности, по данным пожарной и спасательной служб.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Огонь также движется в направлении Хар-Адара и Бейт-Некофа.

שריפה גדולה פרצה בהרי ירושלים: החל פינוי תושבים ברחוב הדרור במבשרת ציון. האש מתפשטת לכיוון הר אדר ובית נקופא@VeredPelman @SuleimanMas1 pic.twitter.com/qhcBvS5l76 — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2022

Пока попытки потушить не очень успешны, полиция начала эвакуацию прилегающих улиц.

«Курсор» передавал ранее, что экстренные службы прибыли на место пожара в районе Иерусалима. Вблизи Иерусалима распространяется лесной пожар, вспыхнувший рядом с фабрикой и винодельней. На данный момент силами пожарных бригад пытаются справиться с огнем.

«Курсор» ранее передавал, что в Герцлии вспыхнул пожар в многоэтажном здании. В курортном городе Герцлия вспыхнул пожар на веранде одного из недавно построенных многоэтажных зданий — очевидцы сняли пожар на видео, однако пожарные еще не прибыли на место происшествия.