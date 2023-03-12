Полиция начала расследование из-за надписей в Эйлате, призывающих к смерти Нетаниягу

В Эйлате появились надписи, на которых содержится призыв к смерти премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом пишет «Израиль Сегодня«.

Полиция уже начала по данному поводу расследование. Устанавливаются лица, которые могут причастны к этим надписям.

Так, в пресс-службе полиции опубликовали фотографию одного из мест, где обнаружена подобная надпись. На ней видно, что на металлическом сооружении красуется антиправительственная подпись против премьер-министра, нанесенной краской белого цвета.

Напомним, накануне разгорелся скандал из-за твита известного журналиста о Нетаниягу. В нем журналист «настоятельно рекомендовал» премьер-министру Биньямину Нетаниягу отменить свой предстоящий государственный визит в Берлин. Спустя несколько часов после публикации поста, Мисгав был задержан в пригороде Тель-Авива — двое полицейских остановили его у дома для допроса. Прравоохранители задали ему вопрос, имеются ли у него какие-либо намерения причинить вред премьер-министру. Позже журналист объяснил, что Нетаниягу и его жене Саре необходимо избегать полетов в Берлин, потому что там их могут ожидать «демократические протесты».

До этого Нетаниягу попал в скандал из-за сотрудницы канцелярии премьер-министра. Старший администратор, которая ранее десять лет работала с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, была уволена со своего поста в его офисе якобы потому, что она осталась работать на бывшего премьер-министра Нафтали Беннета. Соратники Нетаниягу были недовольны тем, что Офир продолжала работать под руководством Беннета, и поэтому ее уволили.