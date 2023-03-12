Разгорелся скандал из-за твита известного журналиста о Нетаниягу, подключилась полиция

В субботу вечером полиция допросила известного журналиста из-за онлайн-поста, в котором он «рекомендовал» премьер-министру Биньямину Нетаниягу отменить свой предстоящий государственный визит в Берлин.

«Я настоятельно рекомендую диктатору отменить запланированную на среду поездку в Берлин, — написал журналист «Гаарец» Ури Мисгав в субботу днем. — Это неуместно… поверьте мне на слово».

Несколько часов спустя, когда Мисгав и его жена вышли из дома в пригороде Тель-Авива Яффо, чтобы отправиться на акцию протеста против планов правительства по пересмотру судебной системы, двое полицейских остановили его для допроса, сообщил Мисгав в последующем твите.

Инцидент, по словам журналиста, длился от трех до четырех минут.

Полицейские, которых Мисгав назвал «милыми» и «смущенными», спросили его, есть ли у него какие-либо намерения причинить вред премьер-министру, позже рассказал журналист новостному сайту Walla. «Кто вас послал?», — спросил Мисгав у них. Они ответили: «Мы находимся в очень щекотливой ситуации».

В Твиттере Мисгав, давний критик политики Нетаниягу, объяснил, что в своем первоначальном твите он предложил премьер-министру и его жене Саре избегать полетов в Берлин, потому что там их могут ожидать «демократические протесты». Тем самым он косвенно отверг, что в том твите угрожал жизни Нетаниягу.

Напомним, что наряду с протестным движением, охватившим Израиль, демонстрации прошли в городах по всему миру, в том числе в Риме в пятницу — как раз во время государственного визита премьер-министра. В Берлине, где проживает около 10 000 израильтян, в начале февраля также прошла акция протеста против планов реорганизации судебной системы.

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