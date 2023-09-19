Полиция опознала женщину, чье тело было найдено на кладбище в Тель-Авиве

Власти уже установили связь с ее родственниками.

Около двух месяцев сотрудники полиции занимались идентификацией тела женщины, которая была найдена на мусульманском кладбище, расположенном недалеко от парка "Ган ха-Ацмаут" в Тель-Авиве. Выяснилось, что это гражданка Молдовы.

Об этом сообщает издание "Детали".

Правоохранителям удалось установить личные данные жертвы, поэтому власти уже вышли на контакт с ее близкими родственниками. Долгое время им не удавалось этого сделать, потому что о пропаже женщины никто не заявлял. Анализ ДНК не давал никаких результатов в поиске и убитая, как помогли выяснить волонтерские организации, ни к кому не обращалась за помощью и ни с кем не контактировала.

После установки личности жертвы, полиция освободила, без предъявления обвинений, подозреваемого в ее убийстве - палестинского нелегала из Иерихона, который обнаружил ее тело. Пока у правоохранителей нет соображений по поводу того, кто совершил страшное преступление.

"Курсор" писал ранее, что судмедэксперты установили личность мужчины, чей труп был найден замурованным в стене одной из квартир в Хайфе. Полиция продолжает расследовать жуткий инцидент.

Еще мы писали, что на обочине дороге 781, недалеко от Шфарама, было обнаружено бездыханное тело мужчины примерно 55-летнего возраста. Согласно версии правоохранителей, мужчину во время передвижения по дороге сбило транспортное средство, а водитель, причастный к ДТП, скрылся.

Напомним, что на юге Израиля приостановили движение поездов, потому что на рельсах было обнаружено тело мужчины, у которого отсутствовал пульс и дыхание.