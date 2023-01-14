Полиция перекроет несколько дорог в центре Тель-Авива из-за протестов

В полиции утверждают, что направят дополнительные силы в центр Тель-Авива в преддверии крупных акций протеста, которые начнутся позже этим вечером.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Несколько дорог возле знаменитой городской площади Габима будут закрыты с 18:00. По словам полиции, информация о перекрытых дорогах появится в навигационном приложении Waze.

Полиция в четверг предупредила о возможных беспорядках во время протестов. Правоохранители также разместили охрану вокруг дома спикера Кнессета и члена парламента от Ликуда Амира Оханы, который живет недалеко от площади.

По словам организаторов, митинги под названием «Борьба за демократию» начнутся около 19:00. Согласно оценке полиции, в них примут участие как минимум 50 тысяч человек.

Уже сейчас сотни людей собрались в центре Хорев в Хайфе на акции протеста, также есть планы проведения митингов возле резиденции президента в Иерусалиме сегодня вечером.

כאלף יצאו מהבית בחיפה, בערב הגשום הזה, ומפגינים במרכז חורב pic.twitter.com/nBLLFwTElu — יואב איתיאל מדווח כי (@yoavetiel) January 14, 2023

Начальник участка израильской полиции в Тель-Авиве Ами Ашад говорит, что в преддверии крупных антиправительственных митингов в городе нет никаких изменений в политике. Правоохранители намерены обеспечить безопасность и сосредоточатся на людях, которые совершают акты вандализма или насилия.

Ранее лидер партии «Авода» и бывший министр Мейрав Михаэли заявила, что «сегодня вечером мы собираемся бороться за нашу демократию«.

«Курсор» сообщал, что дочь бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, Дана Ольмерт, заявила, что планирует во время протестов поднять флаг ПА.