Дочь экс-премьера заявила, что намерена поднять флаг ПА на протестах и объяснила свое решение

Дочь бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, Дана Ольмерт, заявила, что планирует во время протестов поднять флаг ПА.

Об этом она сообщила в Twitter.

«Я намерена поднять флаг ПА и не прошу вашего разрешения. Протест не является вашей собственностью, и если вы прибегнете к насилию, вам ответят тем же. Сионисты нудники ‒ вы являетесь частью проблемы, если вы еще не осознали, что кибуш и все, что из него вытекает, ‒ это бомба замедленного действия, с которой нужно разобраться», ‒ написала она.

Отметим, что израильская левая активистка Дана Ольмерт родилась 26 марта 1972 года в Тель-Авиве. Ее отец ‒ Эхуд Ольмерт, а мать ‒ Ализа Ольмерт. Последняя пишет романы и театральные пьесы, а также рисует. Она известна более левыми политическими взглядами, чем ее супруг.

Дана получила докторскую степень в Еврейском университете в Иерусалиме, а также преподавала литературу в Тель-Авивском университете и редактирует материалы в литературных изданиях. Известна открытыми призывами к жителям Израиля «бороться с оккупацией» и передаче арабам Иудеи и Самарии.

В 2014 году окружной суд Тель-Авива приговорил ее отца к 6-летнему тюремному заключению и штрафу в размере одного миллиона шекелей по обвинению в коррупции во время службы мэром Иерусалима. В декабре 2015 года БАГАЦ сократил приговор до 18 месяцев.

Также недавно судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что Ганц выступил с призывом к израильтянам перед субботними демонстрациями.