Михаэли: Сегодня вечером мы собираемся бороться за нашу демократию

Лидер партии «Авода» и бывший министр Мейрав Михаэли назвала сегодняшнюю демонстрацию в Тель-Авиве «борьбой правды и ценностей».

Об этом она сообщила в Twitter.

«Сегодня вечером мы собираемся бороться за нашу демократию. Это борьба за правду и ценности. Борьба за права и свободу», ‒ пишет политик.

По ее словам, она посетит протест с членами партии «Аводы» для защиты «ваших прав как демонстрантов». Михаэли утверждает, что не может управлять этой акцией протеста дистанционно, а потому она лично ее посетит и сделает так, чтобы «наша свобода протестовать против этого злого правительства была защищена любой ценой».

Бывший министр транспорта также призвала полицейских к ответственным и профессиональным действиям.

«Я также призываю полицию действовать ответственно и профессионально. Вы не являетесь инструментом в чьей-либо игре. ваша обязанность ‒ защищать общественность, а не действовать против нее», ‒ добавила она.

Несколько ранее Михаэли обвинила новое правительство, сравнив его с «группой пироманов» в уничтожении всего, что было создано предыдущей коалиции. По ее мнению, протесты будут продолжаться до замены нового Кнессета. Лидер партии «Авода» негодовала из-за предложения ограничить работы железных дорог в Шаббат.

Это не единственное недавнее громкое высказывание, связанное с протестами. Как сообщал «Курсор», дочь бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, Дана Ольмерт, заявила, что планирует во время протестов поднять флаг ПА. Также она резко негативно высказалась в адрес сионистов.

Помимо этого соцопрос показал, что избиратели Ликуда обеспокоены влиянием министров-ультраортодоксов.